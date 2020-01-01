Sergio Ramos: Hakeme kişisel bir sorunu olup olmadığını sordum

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, Levante mağlubiyeti sonrası hakemin kendisine karşı olan tutumunu eleştirdi.

, 'nın 25. haftasında 'ye 1-0 mağlup olarak liderliği 'ya kaptırdı.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos maçın ardından yaptığı açıklamada hakem Alejandro Hernandez'e sitem etti.

Haberin devamı aşağıda

Başarılı savunma oyuncusu, hakemin adil kararlar vermediğini dile getirirken, ona kendisi hakkında bir sorunu olup olmadığını sorduğunu ifade etti:

Daha fazla takım

"Hakemlerin hata yapabileceklerinden bahsetmek istemiyorum ancak bazen bu konu beni düşündürüyor. Kriterleri farklı. İspanya Süper Kupa'sında 'ya karşı oynadığımız karşılaşmada topa elle müdahele ettiğim için penaltı çalındı. Bugün ise lehimize iki penaltı verilmedi. Hernandez'den oldukça rahatsızım. Daha önce hakemler saygılıydı ve kaptanlarla konuşabiliyorlardı. Hakem Hernandez'e benimle kişisel bir sorunu olup olmadığını sordum ve eğer böyle bir durum varsa halledebilmemiz için bana söylemesini istedim. Ligde en belirleyici anlar geliyor. Liderdik ve şimdi ikinciyiz. Herhangi bir hata sizi kupada saf dışı bırakabilir."

Son şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşayan Real Madrid, 3 Mart Salı günü lider Barcelona ile karşı karşıya gelecek.