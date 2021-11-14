Barcelona’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Sergio Busquets, İspanya Millî Takımı’nda da Luis Enrique’nin en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Busquets, bir maç sonra Xavi’nin rekoruna ortak olup millî formayı en çok terleten iki isimden biri olmaya hazırlanıyor.

Ayrıca İspanyol orta saha, 2022’den sonra da İspanya formasına veda etmek istemiyor.

Neler söylendi?

Sergio Busquests, İspanya’nın İsveç’le oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçında süre alması halinde 133 maçlı Xavi’nin rekoruna ortak olacak.

Sergio Ramos’un sakatlığı nedeniyle millî formadan uzak kalmasıyla Enrique tarafından kaptanlık rolü verilen Busquets, Marca’da yer alan habere göre kırmak üzere olduğu rekora ve gelecekteki planlarına dair şunları söyledi:

“Burada ve Barcelona’da aynı hislere sahibim. Değerli hissediyorum ve maksimum yoğunlukla her şeyin tadını çıkarmaya çalışıyorum.

“Futbolcu olarak Xavi, eğer en iyisi değilse bile muhakkak İspanya tarihindeki en iyi oyunculardan biri.”

“Andres ile birlikte onunla uzun süre orta sahada partner olduk. Xavi’nin rekoruna ortak olmak benim için bir gurur.Teknik direktörlük kariyerinde de ona başarılar diliyorum.”

“Onun futbola nasıl yaklaştığını biliyorum. Nasıl bir teknik direktör olduğuna dair pek bir fikrim yok ama şüphesiz çok şey öğrenmiştir.”

“Çok iyiyim ve çok mutluyum. İlerleyen süreçte daha fazla maça çıkmayı umuyorum ancak bu bir çok etmene bağlı.”

İspanya’yı neler bekliyor?

2022 Dünya Kupası Avrupa ElemeleriB Grubu’nda yer alan İspanya, son maçların ardından turnuvaya katılma yönünde büyük bir avantaj elde etmişti.

Son olarak Yunanistan’ı mağlup eden Enrique’nin öğrencileri, grup liderliğini ele geçirmişti. İsveç maçında alınacak en az bir puan, Dünya Kupası kapılarını İspanya’ya tamamen açmış olacak.

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