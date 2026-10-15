Günlük gazete tz'nin haberine göre Münih ekibi, orta saha oyuncusunu son olarak İsviçre'nin Nyon kentindeki uluslararası U18 turnuvasında yerinde yakından izledi. Eduardo Pape, eylül sonundan ekim başına kadar Brezilya'nın genç millî takımıyla oradaydı.

Habere göre ön libero, oyun zekâsı, top ayağındayken sergilediği sakinlik ve topu takım arkadaşlarına güvenle dağıtma becerisiyle öne çıkıyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından sık sık Messi döneminde FC Barcelona'nın efsanevi defansif orta saha oyuncusu Sergio Busquets ile karşılaştırıldığı öne sürülüyor.

Ancak Eduardo Pape'nin yetenekleri yalnızca Bayern Münih'in dikkatini çekmiş değil. Adı daha önce birçok başka kulüple de anıldı: İlkbaharda Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Chelsea, Manchester City, Bournemouth ve Monaco'nun ilgilendiği konuşuluyordu. Azuriz FC Başkanı Robson Ramos, o dönemde UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Bu kulüplerin çalışanlarıyla konuştum. Hepsi ilgi gösterdi ve bu girişimi değerlendireceklerini söyledi" demişti. Görünüşe göre şimdi Bayern Münih de bu kulüplere katıldı.

Bir kulüp Eduardo Pape için ne kadar ödemek zorunda?

Küçük bir kulüp olan Azuriz FC, Eduardo Pape'nin transfer haklarının yüzde 20'sine sahip. Bu nedenle kulübün başkanı büyük bir kazanç elde etmeyi umuyor. Brezilya'dan gelen haberlere göre Cruzeiro, genç oyuncu için 40 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli istiyor. Çok sayıda kulübün ilgisi göz önüne alındığında bu miktar pek de abartılı görünmüyor.

Eduardo Pape, Brezilya U17 Millî Takımı'nda sekiz maçta attığı altı golle göz doldurdu. Nyon'da ise Selecao'nun U18 takımında ilk kez forma giydi.