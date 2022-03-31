Lionel Messi hakkında "Onu özlüyorum, onun da beni özlediğine eminim" ifadelerini kullanan Busquets, Arjantinli yıldızın Camp Nou'ya dönmesi halinde kaptanlık görevinden vazgeçmeye hazır.

Kariyerinde yedi Ballon d'Or ödülü bulunan Messi'nin Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğuna ve Barcelona'ya dönebileceğine dair haberler çıkmıştı.

Barcelona teknik direktörü Xavi sorular karşısında Messi'nin dönüşü için açık kapı bıraktı. Busquets ise Paris macerasının kısa sürmesi halinde Messi'yle yeniden omuz omuza mücadele etmek istiyor.

Ne söyledi?

Messi gibi La Masia akademisinden yetişen Busquets, RAC1'e verdiği röportajda Messi'nin ayrılığına değindi.

"Messi'nin gidişi çok zordu, ilk anda hepimiz şok olduk."

"Elbette Messi'nin dönmesini isterim, ama başka bir takımla kontratı var. Ayrılma şekli de işleri karmaşık hale getiriyor. Ama hiçbir oyuncu bu kulübe Messi kadar katkı yapmadı. Onu özlüyorum, onun da beni özlediğine eminim."

"Xavi, Messi'ye kapıların açık olduğu söyledi. Ben de ona kaptanlık pazubandını vermeye hazırım."

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Busquets'in Barcelona günleri ne zaman sona erecek?

Pep Guardiola ve Luis Enrique idaresinde, altyapıdan yetişen yıldızlarıyla büyük başarılar elde eden Barcelona, şu anda bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

Dünya Kupası apoletine sahip Busquets, 33 yaşında olmasına rağmen hala takımın önemli bir parçası. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan İspanyol oyuncu yeni bir kontrat imzalamaya sıcak bakıyor.

"Sözleşmem bittiğinde kendim için en doğru olan kararı vereceğim. İyi durumdaysam, kalmak isterim. Aksi takdirde zamanımın dolduğunu kabul ederim."

"Takıma hala faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Sonrasında kulübün ve teknik direktörün ne düşündüğüne bakacağım. Barcelona'ya asla problem yaratmam."

"Kendimi Avrupa'da başka bir takımda oynarken hayal edemiyorum."

Barcelona kabuk değiştirmeye devam ediyor

Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Barcelona'nın, Milan'daki sözleşmesi sona erecek olan Franck Kessie'ye imza attırması bekleniyor.

Busquest ise rekabetten çekinmiyor:

"Takımı güçlendirecek oyuncuların gelmesi beni mutlu eder. Takıma katkı verecek, farklı bir boyut katacak isimlerin alınması gayet iyi."