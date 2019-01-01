Sergio Busquets: Barcelona ve Real Madrid, Avrupa'nın en iyi iki takımı

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Sergio Busquets, Kral Kupası ilk maçının ardından Avrupa'nın en güçlü iki takımının karşılaştığını söyledi.

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Camp Nou'da karşı karşıya gelen Barcelona ve Real Madrid'in mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Böylece Real Madrid, evinde oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

Maçın ardından ise Barcelona'dan Sergio Busquets, beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi: "Genel anlamda, beraberlik adil bir sonuçtu. Denk bir oyun oldu. Artık her şey ikinci maçta belli olacak."

Rövanş maçının Santiago Bernabeu'da oynanacak olmasına rağmen şansların eşit olduğunu söyleyen Busquets, El Clasico'nun favorisi olamayacağını savunup, "Biz, İspanya ve Avrupa'nın en iyi iki takımıyız," ifadelerini kullandı.