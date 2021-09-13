Busquets, Barcelona efsanesi Messi’nin ayrılığının kulüpte şok etkisi yarattığını kabul ediyor ancak yine de geleceğe dair umudunu yitirmiyor.

Barcelona ile yollarını ayırmak durumunda kalan Lionel Messi, yaşanan bu sürecin ardından bedelsiz bir şekilde Paris Saint-Germain’le anlaşmaya varmıştı.

Bu ayrılıkla birlikte Barcelona büyük bir güç ve itibar kaybederken Fransız ekibi ise tam aksine güç kazanmıştı. Ancak Katalan ekibinin bir diğer efsanevi oyuncusu Sergio Busquets, kulübünün bir şekilde ayağa kalkması ve kupalar kazanmak için mücadele etmesi gerektiğini savunuyor.

Neler söylendi?

Messi’nin vedası üzerine açıklamalarda bulunan Busquets, şu açıklamalarda bulundu: “Messi’nin Barcelona’ya ve bana kattığı tüm şeylerden ötürü bu ayrılık şok etkisi yarattı.”

“Sindirmesi ve kabul etmesi zor olan bir duygular bütünü içerisindeydik, ancak bundan sonrası için ipler bizim elimizde. Sezonun başındayız ve Leo olmadan oynamaya alışmamız gerekmekte.”

Barcelona, Messi olmadan Avrupa Kupaları’nda ilerleyebilir mi?

İspanyol devindeki başarılarla dolu kariyerinde Messi, dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Devler Ligi’ndeki son zafer ise 2014-15 sezonunda gelmişti.

Arjantinli efsanenin vedası, yeni sezonda Koeman’ın Şampiyonlar Ligi umutlarına kuşkusuz büyük ket vurdu. Ancak Busquets, yine de takımının Avrupa’da zaferleri hedefleyebileceğini düşünüyor.

Barcelona’nın Bayern Münih’le oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanyol orta saha, şu cevabı verdi: “Futbolda her şey olabilir. Geçtiğimiz sezon Chelsea Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ama favori değildi.”

“Önemli olan takım olarak ne yaptığımız ve artık ne Leo’ya ne de onun bireysel kalitesine sahip olmadığımızı biliyoruz. Burada olmaktan mutluyuz ve karşılaşacağımız zorlukların farkındayız; ancak kazanmak istiyoruz ve büyük bir hırsla geliyoruz.”

Messi’nin yerini kim doldurabilir?

Barcelona’da Arjantinli yıldızın ayrılmasının ardından doğan boşluğu kimin doldurabileceği de tartışılmaya devam ediyor. Busquets ise bu sorunun sorulması üzerine Depay’ın yükselen formuna dikkat çekti:

“Memphis çok güzel bir başlangıç yaptı ve bunu sadece golleriyle ve asistleriyle yapmadı.”

“Son birkaç sezonda yaptığı iyi işlerin ardından buraya geldi ve harika bir transfer olduğunu kanıtladı. Skorerliliğinin yanı sıra diğer konularda da bize çok şey katacaktır.”

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