Sergio Agüero, Messi'nin en iyi haline döndüğünü ve PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıyabileceğini söyledi.

Sergio Agüero, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşabileceğine ve Messi'nin bu noktada önemine inanıyor çünkü "onun rekabetçi ruhunu biliyoruz"

PSG'nin Messi ile yaptığı güçlü başlangıç

Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşılaşması

Agüero, PSG'yi Şampiyonlar Ligi zaferine aday gösteriyor

Messi, PSG'nin Ligue 1 yeni sezonuna yenilmez bir başlangıç yapmasının büyük bir parçası konumunda. Yıldız oyuncu, üç gol attı ve beş asist yaptı, ancak Fransız devinin üzerinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve kupayı alarak rakiplere meydan okumak açısından ciddi bir baskı var.

Sergio Agüero, Messi hakkında ne dedi?

Eski Arjantinli millî futbolcu Agüero, Stake'e verdiği demeçte, Messi sayesinde bu yılın PSG'nin yılı olabileceğine inandığını söyledi. Agüero, "Leo'nun bulunduğu takım her zaman bir şampiyonluk adayı olacak. En iyi haline dönmüş gibi görünüyor ve Leo'nun kazanma zihniyeti var. Onun rekabetçi ruhunu biliyoruz ve dahası, Mbappe ve Neymar gibi harika oyuncularla birlikte. Ayrıca PSG zaten Avrupa'da çok fazla deneyim kazandı." şeklinde bir açıklama yaptı.

Messi için büyük resim:

Messi, Barcelona'dan transferin ardından kulüpteki ilk sezonunda PSG taraftarları tarafından ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezona Neymar ve Mbappe ile birlikte iyi bir başlangıç yaptı ve Mbappe-Neymar-Messi üçlüsü şu anda PSG'nin elindeki en tehlikeli koz olarak karşımıza çıkıyor.

Üç fotoğrafla hikâye:

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PSG için sırada ne var?

Messi ve tüm PSG oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'ne salı günü Juventus ile evlerinde oynayacakları karşılaşmayla giriş yapacak.