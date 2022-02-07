Sergio Agüero: Küçük bir odada yalnız kaldığımda bir şeylerin kötü gittiğini anladım

Yaşadığı kalp ritmi problemi nedeniyle futbolculuk kariyerine nokta koymak zorunda kalan Sergio Agüero, yaşadığı sağlık probleminin ne denli ciddi olduğunu nasıl anladığını anlattı.

Kariyerini noktalamadan önce Barcelona için sadece beş kez sahaya çıkan efsane golcü, bu kararı aldığı ilk günlerin çok zor geçtiğini söyledi.

Agüero ne söyledi?

Twitch'te katıldığı bir programda ilk 15 günün kendisi açısından kolay olmadığını aktaran Agüero, sahalara dönmeyi beklediğini ancak hayal kırıklığı yaşadığını belirtti:

"Sahada kalp ritmimin bozulması nedeniyle sorun yaşadığımda önemli bir sorun olmadığını ve birkaç hafta sonra yeniden geri döneceğimi düşünmüştüm.

"Hastaneye geldiğimde etrafımda çok sayıda monitörle küçük bir odada yalnız başımaydım. O an bir şeylerin kötü gittiğini anladım.

"İki gün hastanede yattıktan sonra gerilmeye başlamıştım. Doktorlar kalp atış hızımı kalıcı olarak izlemek için göğsüme bir mikroçip yerleştirebilmek için küçük çaplı bir ameliyat gerçekleştirdi."

Julian Alvarez beklentisi

Öte yandan eski takımı Manchester City'nin kendi ülkesinden yaptığı yeni transferi Julian Alvarez'i de değerlendiren Agüero, genç oyuncunun heyecan verici bir isim olduğunu söyledi:

"Julian ile iyi bir ilişkim var. Bana bazı şeyler sordu ve ben de ona tecrübelerimi aktardım. Nerede oynayacağını görmemiz için beklememiz gerekecek çünkü Pep forvet kullanmıyor.

"Dürüst olmak gerekirse hangi pozisyonda oynayacağını bilmiyorum.

"Belki ikinci forvet ya da bir kanat oyuncusu olarak karşımıza çıkabilir"

Daha fazla okuma