Sergio Agüero kalbindeki sorun nedeniyle futbolu bırakma kararı aldı

Sergio Agüero, 18 yıllık profesyonel futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Agüero kalbinde ortaya çıkan sorun nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Barcelona’nın La Liga’da Alaves ile oynadığı maçta nefes darlığı şikayetiyle kenara gelen Agüero’nun kalbinde aritmi tespit edilmişti.

Detaylı tetkikler ve tedavi süreci için hastaneye yatırılan Agüero’nun ilk etapta üç ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Kariyerini noktalıyor

Fakat İspanyol gazeteci Gerrard Romero’nun haberine göre; Agüero yaşadığı problemin ciddiyetini göz önüne alarak futbola veda etmeye karar verdi.

Romero, Arjantinli yıldızın önümüzdeki hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyerek kararını futbol kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Barcelona'da şansı yaver gitmedi

Agüero, bu yaz 10 yıl formasını terlettiği Manchester City’ye veda etmiş ve Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.

Manchester City formasıyla 390 maça çıkan Agüero, 260 gol atıp, 73 asist yaparak harika istatistikler yakalamıştı. Arjantinli, Ada’da geçirdiği 10 yılda 15 kupa kaldırdı.

Kısa süren Barcelona macerası boyunca şanssızlıklar Agüero’nun yakasını bırakmadı. Sezon öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona formasını uzun süre sırtına geçiremeyen Agüero, Katalan ekibiyle ancak beş maça çıkabildi.