Sergio Agüero'dan tarihi itiraf: Beni izlemeye gelip, Jose Sosa'yı aldılar!

Kalp ritminde yaşadığı sorunlar nedeniyle Barcelona'da geçirdiği ilk sezonda kariyerine nokta koymak zorunda kalan efsane golcü Sergio Agüero, kariyerinin ilk yıllarında Bayern Münih'in de kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Independiente forması giydiği dönemde Bayern gözlemcilerinin kendisini takip ettiğini aktaran Agüero, Alman ekibinin kendisi için stada geldiği maçta çok kötü oynadığını söyledi.

Ne söylendi?

Twitter'da katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde Bayern'in kendisiyle ilgilendiğini gösteren bir gazete küpürünü değerlendiren Agüero, iddiayı doğruladı.

"O gün nelerin yaşandığını aradan geçen bunca yıl sonra artık çok iyi biliyorum.

"Bayern'den bir gözlemci beni Estudiantes'e karşı izlemeye geldi. Ben o gün çok kötü bir futbol sergiledim ama beni izlemeye gelenler Jose Sosa'nın oynadığı oyunla büyülendi ve Bayern Münih en sonunda beni değil Sosa'yı tercih etti."

En özel gol Real Madrid'e

Öte yandan La Liga'daki dönemini değerlendiren Agüero, Atletico Madrid'de geçirdiği beş yıla rağmen İspanya'da attığı en sevdiği golü Barcelona formasıyla attığını söyledi. El Clasico'da Real Madrid'e attığı golün kendisi için çok özel olduğunu belirten Agüero, "O gol kaybetsek bile çok özeldi çünkü kısa bir süre sonra emekli olacağımı bilmiyorum" dedi.

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