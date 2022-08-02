Arjantinli eski yıldız, City'nin aldığı karaların garipliğine vurgu yaptı.

Sergio Agüero, Manchester City'nin Raheem Sterling'i bu yaz başında Chelsea'ye transfer etmesinin ardından yıldız oyuncunun satılma kararını 'garip' olarak nitelendirdi.

27 yaşındaki oyuncu, Etihad Stadyumu'nda altı yıl geçirdikten sonra Chelsea'ye 50 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla katıldı.

Geçen yıl Barcelona'da kısa bir süre kaldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle emekli olmak zorunda kalan eski yıldız Agüero, Sterling'in ayrılmasının arkasındaki mantığı sorguladı.

Agüero Sterling transferi için ne dedi?

Aguero, Twitch kanalında "Sterling'in neden satıldığını anlamıyorum.

"City, son derece tuhaf bir karar aldı. Geçmişte de buna benzer kararlar alıyordu" dedi.

Agüero'nun endişelerine rağmen, Guardiola, Sterling'in ayrılması için doğru zaman olduğu konusunda ısrar etti.

"Kulüp için kararlar var ve oyuncular için kararlar var. İlk günden beri buraya geldiğimden beri olmak istediğin yerde olmalısın dedim.

"Raheem bu inanılmaz ve tahmin edilemez bir şekilde gelişti.

"Daha fazla gol ve asist atma hırsının olduğunu gördüm.

"Oynama ve hiç sakatlanmama konusundaki etkisinin en büyük değişim olduğunu söyleyebilirim."

Agüero, Haaland'ın gelişi hakkında ne dedi?

Geçen yaz Jack Grealish'in 100 milyon Sterlin'e alınmasının ardından City patronu Pep Guardiola'nın kanatlardaki opsiyonları genişlemişti.

Ancak, Sterling'in ayrılmasının ardından bu anlamda şu an için bir kıtlık yaşayacaklar.

Agüero, yıldız oyuncunun kulüpten ayrılmasının 60 milyon Euro'ya transfer edilen Erling Haaland için de kötü olduğunu belirtti.

Geçen hafta sonu Liverpool'a yenildikleri Community Shield maçında City forması giyen oyuncunun ilk maçına değinen Aguero şöyle konuştu:

"Almanya'ya çok alışmıştı, Haaland Premier Lig'de yalnız olduğunu düşündü...

"Ardından Van Dijk geldi ve ona, 'Premier Lig'e hoş geldin' dedi."

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