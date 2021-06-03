Sergio Agüero'nun babası: Pep Guardiola, Agüero'yu asla istemedi

33 yaşındaki yıldız, Manchester City'den tüm zamanların en skorer ismi olarak ayrıldı ve Agüero'nun babası, Pep Guardiola'ya meydan okuyor.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Agüero takımdan ayrılma kararı alarak yakın arkadaşı Lionel Messi'nin yanına gitti.

Barcelona'ya ücretsiz transfer olan Arjantinli, Manchester City'de tüm zamanların en skorer ismi ünvanını elinde tutuyor ancak bu sezon Premier Lig'de 12 karşılaşmada rol alabildi.

Koronavirüs atlatan ve bir diz sakatlığı geçiren Agüero son iki sezondur sakatlıklarla mücadele etmeye çalışıyor.

Leonel Del Castillo ne söyledi?

Radio La Red'e konuşan Arjantinli yıldızın babası Leonel Del Castillo, Agüero'nun Barcelona'ya gitme kararı hakkında mutlu olduğunu söyledi.

"Barcelona'ya imza atmasının ardından çok mutlu. Onu mutlu görüyorum."

"Geleceğiyle ilgili ne olacağı belli değildi. Arsenal ve Chelsea, onunla son dakikaya kadar ilgilendiler. İngiltere'de kalmasaydı tercihi İtalya ve İspanya olacaktı."

"15 yaşından beri Lionel Messi ile arkadaş ve her zaman konuşuyorlar. Görünüşe göre Messi, Barcelona'da kalacak ve birlikte oynayacaklar."

Pep Guardiola hakkında söyledi?

Agüero'nun babası, Manchester City'den ayrılan oğlunun ardından Pep Guardiola'nın üzüldüğüne inanmıyor.

"Guardiola'ya inanmıyorum. Onu asla istemedi, tüm takımların kahramanı kendi olmak istiyor."

"Guardiola ne Sergio'ya ne de ailesine asla iyi davranmadı."

"Guardiola harika bir menajer ama kadroyu çok değiştiriyor, ortam değişiyor. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını asla bilemiyorsunuz."

"Sergio'nun yerinin doldurulamaz olduğunu söyledi ancak kadroda ona yer vermedi."

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Sergio Agüero, Manchester City formasıyla 390 karşılaşmada 260 gol kaydetti.

Attığı goller ile takımının beş Premier Lig, altı Lig Kupası ve bir FA Cup zaferini taçlandırdı.

Arjantinli'nin Etihad Stadı'ndaki günleri ise Şampiyonlar Ligi finalinde aldıkları yenilginin ardından sona erdi.

Agüero, vatandaşı Lionel Messi ile bir arada oynamak için Barcelona'nın yolunu tuttu.

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