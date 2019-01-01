Sergio Agüero Gençlerbirliği'nin eşiğinden dönmüş

Metin Diyadin, kırmızı siyahlı ekibin Arjantinli yıldızı 16 yaşındayken nasıl alamadığını anlattı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün başında 9 resmi maça çıkan Metin Diyadin, sarı lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı.

Radyospor'dan Salim Manav'ın konuğu olan Diyadin, Ankaragücü ile geçirdiği süreçten ve Sergio Agüero'nun 'ne gerçekleşmeyen transferinden bahsetti.

"Ankaragücü zor görevdi"

Sarı lacivertli ekipten ayrılış sürecini anlatan deneyimli antrenör şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü bizim adımıza zor bir görevdi. Bunu bilerek geldik o konuda sorun yok. Oyuncularla iyi bir uyum yakalasak da son haftalarda tabela istediğimiz gibi olmayınca ayrıldık. İki taraf için de hayırlı olsun"

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Geleceğinin henüz belli olmadığını söyleyen Diyadin, "Daha önce Süper Lig'de ve 1. Lig'de görev yaptım. Tekliflere göre hangi ligde çalışacağımı belirleyeceğim"

"Agüero ve menajeri teklifi beğenmedi"

Sözlerinin sonunda ilginç bir anısından bahseden Metin Diyadin, Sergio Agüero'nun Gençlerbirliği'nin kapısından döndüğünü şu cümlelerle anlattı:

"2004 yılında Gençlerbirliği PAF takımında antrenörlük yapıyordum. , ve 'da oyuncu takip ettim. Arjantinli Sergio Agüero epey dikkatimi çekti. Ben de dönemin başkanı İlhan Cavcav'a haber verdim. Ne yazık ki Agüero ve menajeri teklifi beğenmedi. Aynı dönem , ya da Beşiktaş Agüero'yu rahatlıkla alabilirdi"