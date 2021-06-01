Sergio Agüero arabasını Manchester City çalışanına verdi

Kariyerine Barcelona'da devam edecek olan Sergio Agüero ayrılırken Manchester City çalışanlarını unutmadı.

Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, efsane haline geldiği Manchester City'de ayrılırken yaptığı hareketle kulüp çalışanlarını unutmadığını gösterdi.

Arjantinli yıldız 15 kupa kazandığı İngiliz ekibinde geçirdiği 10 yılda kendisine her konuda yardımcı olan kulüp personeline teşekkür ederken bir de özel çekiliş yaptı.

The Athletic'te yer alan habere göre, Agüero, 40 bin pound değerindeki Range Rover marka aracı için kulüp personelleri arasında bir çekiliş gerçekleştirdi.

Üzerinde 'Gracias! Kun Agüero' yazan biletleri 60 kişiye dağıttı. Yapılan çekilişi formalardan sorumlu ekibin bir üyesi kazanırken, çekilişe katılan her bir kişiye de 1200 ve 1650 pound arasında değişen değerlerde saatler hediye edildi.

Agüero'nun sözleşmesi kaç yıllık

La Liga'da daha önce Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu , Katalan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Barcelona, Arjantinli yıldızın serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi ise Katalan ekibiyle henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.