Sergiño Dest'in de bir serbest kalma bedeli var: PSV, bu bedeli ödemek zorunda kalırsa onu bırakmak zorunda kalacak

Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre, Mauro Júnior ve Joey Veerman'ın yanı sıra Sergiño Dest de PSV'den anlaşılan bir bedel karşılığında ayrılabilir. Son dönemdeki lig şampiyonu, bu yaz on milyonlarca euro gelir elde edecek.

Kulüp gözlemcisi Rik Elfrink, Dest'in durumuna odaklanıyor. "Kesin rakam bilinmiyor, ancak PSV'nin 25 yaşındaki bek oyuncusunu 23 ila 25 milyon euro arasında bir teklif karşılığında bırakmak zorunda kalacağı görülüyor."

"Eğer kendisi onu satın almak isteyen kulübe ilgi duyuyorsa ve transfer olmak istiyorsa, PSV yazın bir bölümünde muhtemelen kontrolü elinde tutamayacak. Bu durumda şampiyon kulüp satışa rıza göstermek zorunda kalacak," diyor gazeteci.

Transfermarkt'a göre Dest'in değeri yaklaşık 18 milyon avro, bu nedenle anlaşılan tutar piyasa koşullarına oldukça uygun görünüyor.

PSV, Dest'i 2023 yılında FC Barcelona'dan kiralamış, bir yıl sonra ise kalıcı olarak transfer etmişti. İspanyol dev kulübü, yeniden satıştan pay alma hakkına sahip.

Dest, son üç sezonda PSV ile şampiyon oldu. 82 resmi maçta dört gol ve on altı asist kaydetti.

Dest, önce ABD milli takımıyla Dünya Kupası'na katılacak. Almeerder, bir süredir babasının ülkesinde bulunuyor.