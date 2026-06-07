Sergiño Dest hayallerini yüksek sesle dile getiriyor ve hatta Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor: "Bizi hafife alsınlar"

Sergiño Dest, ABD'nin yaklaşan Dünya Kupası'nda büyük başarılar elde edebileceğini düşünüyor. PSV'nin savunma oyuncusu, ülkesinin hafife alındığını hissediyor ve De Telegraaf'a verdiği demeçte, şampiyonluğu bile ihtimal dışı bırakmıyor.

Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor. Dest, grup aşamasını sabırsızlıkla bekliyor ve takımının bu turnuvada sürprizler yaratacağına inanıyor.

"Los Angeles'taki ilk grup maçımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile aynı gruptayız. Anladığım kadarıyla FIFA sıralamasına göre bu, turnuvanın en zor ikinci grubu. Umarım herkesi şaşırtabiliriz," dedi Dest.

Eski Ajax, FC Barcelona ve AC Milan oyuncusu, ülkesine yönelik beklentilerin neden bu kadar düşük olduğunu anlamıyor. Ona göre ABD, ciddi şekilde hafife alınıyor.

"Ev sahibi ülke olarak gerçekten bir şeyler göstermek istiyoruz. Önceden biraz fazla küçümsenmemiz beni şaşırtmaz. Ama belki de bu daha iyi. Bırakın bizi küçümsesinler," diyor Dest, takımının ev sahibi avantajından büyük ölçüde yararlanabileceğine ikna olmuş durumda.

"Dünyanın en iyi kadrosuna sahip değiliz, ancak irademiz ve takım çalışmamızla çok uzağa gidebiliriz. Evimizde oynadığımız için bir avantajımız var. Ve turnuvaya her şeyin mümkün olduğu düşüncesiyle girmek Amerikan zihniyetine de uyuyor," diye devam ediyor.

Bu son sözleri kelimesi kelimesine alıyor. "Ve her şey derken gerçekten her şeyi kastediyorum, yani turnuvayı kazanmak da dahil. Turnuvaya asgari bir hedefle girmiyoruz, ulaşılabilecek en yüksek hedefe oynuyoruz. Amerikan zihniyeti budur," diye bitiriyor PSV'li oyuncu.

Amerika Birleşik Devletleri, 13 Haziran saat 03.00'te Paraguay ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.