Sergiño Dest, Dünya Kupası’nın ardından PSV’den ayrılabilir ve büyük bir ismin yerini alabilir

Alman BILD gazetesi Perşembe günü, Bayer Leverkusen’in Alejandro Grimaldo’nun yerine Sergiño Dest’i düşündüğünü yazdı.

İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'na katılan 30 yaşındaki Grimaldo, kariyerine Atlético Madrid'de devam edecek.

Bu nedenle, 25 milyon euro alacak olan Bayer Leverkusen, bir yedek oyuncu aramak zorunda kalacak.

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Raphaël Guerreiro, adaylar arasında yer alıyor.

Dest (25) de Grimaldo'nun yerini almak için gündemde. PSV, bu yaz transfer için işbirliği yapmaya hazır.

Daha önce Eindhovens Dagblad gazetesi kulüp gözlemcisi Rik Elfrink, PSV’nin 23 ila 25 milyon euro arasında bir teklif gelmesi halinde bu bek oyuncusunu bırakmak zorunda kalacağını bildirmişti.

Şu an için Dest, ABD milli takımıyla Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Almere doğumlu oyuncu, ABD milli takımının ilk iki grup maçında ilk on birde yer aldı.