Sergen Yalçın'ın yeni stoperleri Josef ve Atiba

8 oyuncusundan yoksun olarak hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş farklı bir kadro ile sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 9. haftasında 'le oynayacak olan Beşiktaş'ta testi pozitif çıkan 8 oyuncunun eksikliği çok hissedilecek. Maçta forma giyemeyecek oyuncuların isimleri açıklanmasa da Başkan Ahmet Nur Çebi, 'neredeyse defans hattının tamamı pozitif' ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü Gazetesinden Ali Aydın'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın Atiba ile Josef'i stoperde görevlendirebilir.

Dorukhan Toköz'ü de sağ beke çekmek isteyen deneyimli teknik adam, orta sahanın direncini kaybetmemesi için Atakan'ı da sağ bekte değerlendirebilir. Bu durumda Dorukhan da Josef-Atiba'nın yokluğunda orta sahanın yükünü çekebilir.

Daha fazla takım

Adem Ljajic'i yeniden kazanmak isteyen Yalçın, Boşnak asıllı Sırp yıldızı orta sahada Mensah'la birlikte görevlendirecek. Sakatlıktan kurtulan N'Koudou'nun da 11'e geri dönmesi bekleniyor. Forvette de Aboubakar oynayacak. Gökhan Töre'nin iyileşmiş olmasından dolayı da Sergen Yalçın, Larin'i kulübeye çekip Töre'ye şans verebilir.