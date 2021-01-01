"Sergen Yalçın'ın şampiyon olmasını istiyorum"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile ligde mutlu sona ulaşmasını dilediğini söyledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alırken bu başarının mimarı teknik direktör Sergen Yalçın da övgüleri almaya devam ediyor.

Kartal'ın BB Erzurunspor ile oynayacağı maç öncesinde mavi-beyazlıların teknik direktörü Yılmaz Vural, Sergen Yalçın'a methiyeler düzdü ve aynı zamanda bir de temennide bulundu.

Ne söylendi?

Karşılaşma öncesi beIN Sports'a konuşan Büykükşehir Belediye Erzurumspor'un hocası, Sergen Yalçın ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Sergen Yalçın'ın başarısından çok mutlu oluyorum. Şampiyon olmasını istiyorum.

Bunu hak eden birisi. Umarım Beşiktaş, Alex Ferguson gibi onunla uzun süre çalışır."

Daha önce ne söylemişti?

Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da Sergen Yalçın ile ilgili olumlu düşüncelerini, şu sözlerle dile getirmişti:

"Sergen Yalçın’a rakip olunur mu? Sergen benim canım, çok seviyorum ve başarısıyla gurur duyuyorum.

Yardımcısı Murat da benim talebem. Çok iyi götürüyorlar.

Türkiye'de bu kadar takım gibi oynayan çok takım yok.”

Yılmaz Vural'ın BB Erzurumspor karnesi

Tecrübeli teknik direktör, BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından göreve geldi.

Vural, mavi-beyazlıların başında şu ana kadar iki maça çıktı. BB Erzurumspor bu mücadelelerin ilkinde evinde Konyaspor'a 2-1 mağlup olurken diğerinde ise Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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