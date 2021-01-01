Sergen Yalçın'ın hedefinde Halil Umut Meler var: Maçlarımızda görmek istemiyoruz

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yalçın, rakip takımın oyuncuları Altay Bayındır ve Ozan Tufan'ı tebrik ederken hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Sergen Yalçın ne dedi?

"Her iki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncular koştular, çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı. Ozan Tufan da güzel bir gol attı."

"Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil. Önde olan tarafız, arayı bir puan daha açtık. Ligin final bölümü oynanacak, kolay değil. İki ağır maç oynadık, hepsi zor maçlardı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, çok mücadele ettiler, çok koştular. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor."

"Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur."

"Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız."

Ersin Destanoğlu ne dedi?

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da kritik müsabakanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu:

"Bugün 3 puan almak isterdik ancak son dakikalarda yediğimiz bir golle 2 puan bıraktık. Çok iyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Altay'ı da tebrik ederim. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha çok maç var. Kaybettiğimiz bir şey yok. İyi gidiyoruz ve iyi yoldayız. Her şey lehimize. İnşallah aynı şekilde oynayarak yolumuza devam edeceğiz."

"Çok iyi futbol oynayan bir takımız. Arkadaşlığımız sahaya yansıyor. Oynadığımız futbol bence bu ligin üstünde. Çok iyi mücadele ediyoruz, çok istiyoruz. Bundan dolayı liderlik koltuğundayız. Avantajlarımız var. Bu avantajları bırakmadan galibiyetlerle devam ederek yolumuzun sonunu taçlandırmak istiyoruz."

Welinton ne dedi?

Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergileyen Welinton Souza da beIN Spors'a konuştu:

"Pozisyon üstünlüğü olan takım bizdik. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak etmiştik. Puan avantajımız var. Ligde daha çok maç oynayacağız. 'Bugün 1 puan kazandık.' diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

"Son dakikada gol yedi. Futbol bu. Olabilecek şeyler. Ozan güzel bir şut attı. Bu beraberlik bizi çok fazla etkilemez. Biz aynı oyunumuza devam edeceğiz."

Rachid Ghezzal ne dedi?

Beşiktaş'ın attığı golde asist yapan ama gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal da maç sonunda röportaj veren isimlerdendi:

"Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan bir asist yaptım ancak alınan skordan dolayı mutsuzuz. Son dakikalarda bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde var. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a göre 1 puan ileri gittik, Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını koruduk."

"Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek, her maçta oynamak istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. İnşallah performansım bu şekilde devam eder."