Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası ilk yorum: Bugün dakikalar hiç geçmedi!

Şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada sezonun son bölümünde hissettikleri baskıya değindi.

Nefesleri kesen son hafta mücadelesinin ardından şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından mutluluğunu gizlemedi beIN Sports'a yaptığı değerlendirmede özellikle sezonun son bölümünde zorlandıkları söyleyen başarılı teknik adam, oyuncularına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Sezonun son bölümünde sakatlıklar nedeniyle zorlandıklarının altını çizen Sergen Yalçın buna rağmen mutlu sonla bitirmelerinin anlamlı olduğunu söyledi:

"Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu. Taraftarlar yoktu ve pandeminin gölgesi altında oynandı. Bu mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Bugün otelde maçı beklerken dakikalar geçmedi. Bir an önce oynayıp kazanacaksak kazanalım, kaybedeceksek kaybedelim gözüyle bakıyorduk.

"Bütün başarı oyuncularımın. Çok karakterli bir kadroya sahibim ve her birine teşekkür ediyorum. Çok fazla dile getirmek istemedim ama milli maç arasından beri sürekli 6-7 sakat oyuncumuz vardı. Ofansif anlamda yedek kulübesinden sahaya atabileceğimiz hiç kimse yok.

"Çok zor oldu ama sonunu getirebildik. Ekibimle yaklaşık 7-8 yıldır birlikte çalışıyoruz. İlk defa kupa kazandık. Siz hep beni görüyorsunuz ama ben çok çalışan bir ekibin sadece görünen yüzüyüm. Bütün ekibime teşekkür etmek istiyorum"

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