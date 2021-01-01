Sergen Yalçın'dan oyuncularına eleştiri: Bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 sona eren Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yalçın, yaptığı açıklamada hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de oyuncularına eleştirilerde bulundu.

Sergen Yalçın ne dedi?

"İç sahada puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı."

"Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı 2-0'ı yakaladıktan sonra iki penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu. Daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık."

"Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız."

"Oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesi, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle bunlar beklenti olan oyunculardı. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız."

"Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ın yerine Mensah'ı aldık oyuna ama maalesef performansı aşağıda. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem'i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altında kaldı. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız."

Beşiktaş'ın ligdeki durumu

Süper Lig'de oynadığı son beş maçta 7 puan bırakan Beşiktaş, buna rağmen liderliğini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, 33 maç sonunda 71 puan topladı. Fenerbahçe'nin beş puan önünde olan Beşiktaş, maç eksiği bulunan Galatasaray'a ise dokuz puan fark attı.

Beşiktaş önümüzdeki 11 günde üç maça çıkacak. Önce Sivasspor deplasmanına gidecek siyah-beyazlılar, sonra Kayserispor'u konuk edecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Nisan ayının son maçında Ç.Rizespor deplasmanında ter dökecek.