Sergen Yalçın'dan ilginç açıklama: Bir süre futbol konuşacağımı sanmıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir süre dinleneceğini ve futbol konuşmak istemediğini belirtti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun ortalarında siyah - beyazlıların başına geçen Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda takımına iki kupa sevinci yaşattı.

Siyah - beyazlıların başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın neler söyledi?

48 yaşındaki antrenör kupa mücadelesinin stresine değindi.

"Biraz dinlenmem gerekiyor. Bu stres kolay kolay çekilecek bir stres değil. Biz bunu ilk kez yaşıyoruz. Yaşadığımız bu stres hayatımızdan çok şey götürdü.

"Biraz kafa dinlemek istiyorum. Evde oturup televizyon izlemek istiyorum. Bir müddet futbolla alakalı konuşmak istemiyorum ve konuşacağımı da sanmıyorum.

"Galatasaray ve Fenerbahçe de başarılıydı. Onların başarısız olduklarını düşünmüyorum. Bizde sadece kupa kazanınca başarılı olarak gösteriliyor ancak ben öyle düşünmüyorum.

"Şanslı olan taraftık ve averajla kazandık.

"10 kişi kaldığımız Konyaspor maçını 1-0 kazanmayı başardık. Oyuncularımız insan üstü mücadele ettiler. O gün kaybetseydik, kırılabilirdik. İşler iyi giderken hocaya ihtiyaç duyulmaz, kötü giderken hoca lazım."