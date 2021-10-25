Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, derbi galibiyetinin ardından Terim'e övgülerde bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, heyecanla beklenen derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Cyle Larin Beşiktaş'ın iki golünün altına da ismini yazdırmayı başarırken sarı-kırmızılı ekibin tek golü ise Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'dan geldi.

Maçtan önce Sergen Yalçın, futbolculuk döneminden eski teknik direktörü Fatih Terim'i samimi bir şekilde karşıladı ve ikili bir süre sohbet etti. Yalçın, derbi galibiyetinin ardından bu konuşmanın detaylarına açıklık getirdi.

Neler söylendi?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray mücadelesinin ardından Terim'e dair şunları söyledi: "

"Fatih Terim, Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı hocası. Fatih hocanın yakaladığı başarıları belki de Türkiye'de başka hiç bir hoca başaramayacak."

"Fatih hoca benim antrenörlüğümü yaptı. Fatih Hoca'yı çok severim, saygı duyarım."

"Maçtan önce de oyunla ve Avrupa'da aldığımız sonuçlarla ilgili biraz konuştuk."

Sergen Yalçın'dan bir ilk

Kritik derbi galibiyetiyle birlikte Yalçın, Opta verilerine göre Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı konuk ettiği iki maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

Galatasaray tarafında ise Fatih Terim adına olumsuz bir istatistik öne çıktı. Yine Opta verilerine göre Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından mağlup ayrılan Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi almış oldu.

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