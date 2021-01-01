Süper Lig

Sergen Yalçın'dan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na eleştiri

Goal
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Sergen Yalçın Beşiktaş 02282020
AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Süper Lig'in 20'inci haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı  Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yalçın, "Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçakta. Mantıksız buldum. UEFA yüzünden ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermiyormuş. Anlamadık saçma sapan bir şey. Neden maç yapıyoruz o zaman burada?" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

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