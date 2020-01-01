Sergen Yalçın: "Yönetimle bir görüş ayrılığımız yok"

Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında aldıkları yenilginin ardından konuştu.

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Hes Kablo 'a 3-1'lik skorla boyun eğen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Sergen Yalçın ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamadıklarına değinirken, "Oyuna ortak olmuşken ikinci golü yedik. Hamleler yaptık. Çok risk aldık. Ön tarafa fazla oyuncuyla gidince rakibe kontratak imkanı verdik ve üçüncü golü yedik. İlk yarıyı çok rahat bir şekilde bitirebilirdik. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Yaptığımız basit hatalar gole dönüşünce çevirmek kolay olmadı." dedi.

Gelecek sezon için düşünülen yapılanmayla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Umarım kalan dört maçın ardından yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız. Sözleşmeli oyuncnularımız var, kiralık oyuncularımız var, ayrılacaklar var, ilgilendiğimiz oyuncular var... Neler olacağını göreceğiz. Bu arada basında başkanla aramızda fikir ayrılığı olduğu yönünde çok spekülasyon oldu. Başkanla ve yönetimle aramızda fikir ayrılığı yok, aynı şeyleri düşünüyoruz, sadece ifade ediş şeklimiz farklı. Gelecek sezonda yeni bir yapılanma olması gerecek. Öyle görünüyor." diye konuştu.

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