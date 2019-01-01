Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'la perşembe günü imzalıyor

Yeni Malatyaspor'la anlaşan Sergen Yalçın'ın resmi sözleşmeye imza atacağı tarih belli oldu.

ekiplerinden Evkur 'un teknik direktör Sergen Yalçın'la 13 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prensipte anlaştıkları teknik direktör Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Bu yıl sezona erken başlayacaklarını hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele edeceklerini hatırlatan Gündüz, "Prensipte anlaşma sağladığımız Sergen Yalçın ile yarın [13 Haziran Perşembe] sözleşme imzalayacağız, camiamıza hayırlı olsun. Sergen hocanın başarılı olacağına inanıyoruz. Yeni Malatyaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Gündüz, imza töreninin İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirileceğini kaydetti.