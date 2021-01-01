Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un futbolculuk yıllarındaki derbiler

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de uzun yıllar futbolcu olarak top koşturan Sergen Yalçın ile Erol Bulut derbide daha önce beş defa karşı karşıya gelmişti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Park'taki buluşması öncesi her iki takımın teknik direktörü de şampiyonluklar alışkın. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın daha önce siyah-beyazı takımda üç şampiyonluk yaşarken, Erol Bulut da Fenerbahçe'de Carlos Alberto Parreira yönetiminde bir kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Aynı jenerasyondan gelen iki futbol adamı, teknik adamlıktan önce yeşil-sahalarda da birçok kez karşı karşıya gelmişti. Sergen Yalçın ile Erol Bulut'un Beşiktaş ve Fenerbahçe formasıyla karşı karşıya geldiği beş maç oynanırken, Erol Bulut'un bu maçların hiçbirinde galibiyet sevinci yaşaymaması dikkat çekti.

Sezon Kupa Maç Skor 1996-1997 Lig Fenerbahçe-Beşiktaş 0-1 1996-1997 Lig Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 1996-1997 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş 2-2 1996-1997 Türkiye Kupası Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 1996-1997 TSYD Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

Takımlarında uzun yıllar forma giyen iki futbolcu, karşılıklı olaraksa sadece 1996-1997 sezonunda oynadı. Rasim Kara yönetiminde sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş, bu sezon oynadığı beş derbi maçta da rakibine yenilmedi.

Beşiktaş'ın ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda tek golle yendiği karşılaşmada ise gol 89'uncu dakikada Sergen Yalçın'ın frikiğiyle gelmişti. Sebastiao Lazaroni yönetiminde açtığı sezonu deplasmanda gelen Manchester United galibiyetine rağmen istediği noktada tamamlayamayan Fenerbahçe, sezonun son bölümünü Todor Veselinovic - Rıdvan Dilmen ikilisiyle geçmişti.

Erol Bulut'un derbileri

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydiği dört sezonda toplamda yedi Beşiktaş maçına çıkan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda iki kez galibiyet sevindi yaşadı. Bir maç beraberlikle sonuçlanırken, dört kezse kazanan Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan İstanbulspor'a transfer olduğu 19997-1998 sezonunda oynadığı iki Beşiktaş derbisinde de gol atan Bulut, bu maçlarla derbi tarihinin golcüleri arasına da ismini yazdırdı.

Sezon Maç Skor 1995-1996 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 1996-1997 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-1 1996-1997 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 1997-1998 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 (1 gol) 1997-1998 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 (1 gol) 1998-1999 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2 1998-1999 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-2

Sergen Yalçın'ın derbileri

Beşiktaş formasını 10 sezon giyen Sergen Yalçın bu süreçte Fenerbahçe'ye karşı 13 kez forma giyerken, beş kez sahadan galibiyet sevinciyle ayrıldı. Sergen Yalçın'ın sahada olduğu Süper Lig derbilerinde dört kez Fenerbahçe kazanırken, dört maç da beraberlikle sona erdi. Efsane futbol adamı bu karşılaşmalarda beş kez de gol sevinci yaşadı.