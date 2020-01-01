Sergen Yalçın: Talisca'yı elbette takımda görmek isterim ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün Instagram hesabında aktör Zafer Algöz'ün sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgının futbola etkileri hakkında konuşan "Bu olay ekonomik açıdan herkesi sarsacak. Her camia bundan zarar görür. Burası kesin. Bu yönetimsel bir konu. Bu konuyla ilgili fazla konuşmam doğru olmaz. Başkan ve yönetimin, toplanıp futbolculardan bazı isteklerden bulunabileceklerini düşünüyorum. Avrupa'da kulüpler futbolcu maaşlarında kesintiye gidiyor. Televizyondan gördüğüm kadarıyla Barceona mesela yüzde 70 indirim istemiş" ifadelerini kullandı.

"Lig böyle tescil edilirse kimse mutlu olmaz"

Liglerin bu şekilde tescil edilmesinin kimseyi mutlu etmeyeceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Ligin tescil edilmesi konusuna çok katılmıyorum. Şu andaki gibi lig tescil edilirse kimse memnun olmaz. Aşağıdaki takımlar ne yapacak mesela? Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu işin aylarca böyle gidecek hali yok. Bu salgına belki kısa bir süre sonra çare bulunacak. Nisan ayı biraz zor görünüyor ama belki mayısta veya haziranda maçlar oynanabilir. Yine seyircisiz oynanır. İşler tamamen toparlanırsa seyircili de olabilir. Şu anda karar vermek için çok erken. Herkesi sıkıntıya sokar bu. Herkesi düşünmek lazım" dedi.

Daha fazla takım

"Talisca'yı elbette isterim ama..."

'Talisca'yı takımda görmek ister misin?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Sergen Yalçın, "Talisca'nın futbolculuğu ile söylenecek fazla bir şey yok. Çok önemli işler yaptı. Çok yetenekli. Orta sahada oynamasına rağmen çok gol atan, maç kazandıran bir oyuncu. Elbette burada görmek isterim. Kim görmek istemez ki? Ama ekonomik şartlar ortada. Zaten şu anda ne olacağı belli değil. Keşke alabilsek, ama bu benim 'olur' dememle olacak bir şey değil. Bekleyip görmek lazım. Normal şartlarda alamayız. Talisca'nın Çin'de kazandığı verecek takım 'de zor bulunur. Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de istiyoruz; Fabri'yi de alalım, öbürünü de alalım... Ama olmuyor. Hepsi farklı takımlarda oynuyor." diye konuştu.

"Bizde VAR hataları biraz fazla oluyor"

VAR hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Daha önce de söyledim; kime göre var, neye göre var, ne var? yani... Hakemler dışarıdan karar veriyorlar. Bazıları 'Gel seyret' diyor. Bazıları seyretmeye çekiniyor. Hata oluyor ama maalesef bizde biraz fazla oluyor. Maçların kaderini etkiliyor. Skorlara etki ediyor bazen. Doğal olarak herkes bazı serzenişlerde bulunuyor. Aslında futbol doğal bir oyundur. Hata olmadan hiçbir şey olmaz. Bunları doğal hale bıraksak daha doğru olmaz mı?"

Zafer Algöz'ün Cüneyt Çakır eleştirisini de değerlendiren Sergen Yalçın, "Cüneyt Çakır çok üst düzey bir hakem ama Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla burada yönettiği maçlar maalesef biraz farklı" yorumunu yaptı.

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"Bir Maradona olamazlar!"

Sergen Yalçın'ın - kıyaslaması ise şu şekilde:

"Bence ikisi de büyük oyuncu. Çok iyi oyuncular. Özellikleri çok farklı. Aslında kıyasalanabilecek futbolcular değiller. Birisi fizik gücüyle, diğeri yeteneğiyle oynuyor. Ama hiçbir zaman bir Maradona olamazlar"