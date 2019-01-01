Sergen Yalçın: Son dakikada puan aldığımız için mutluyuz

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından konuştu.

Son dakikada gelen golle puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Ama kazanamadığımız için de mutlu değiliz. Oyuna başlarken kazanmak istiyorduk.Maçı bölümler halinde yorumlamak lazım. İlk 25 dakika oyunun kontrolü bizdeydi. Sonrasında şanssız bir gol yedik ve sonrasında takımın konsantrasyonu çok düştü. maçında da böyle olmuştu, bunu toparlamak istiyoruz ancak bir türlü toparlayamadık” dedi.

’ın kadrosunda çok önemli isimler olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bekleyen bir Galatasaray'a karşı pozisyon vermemek imkansız. Galatasaray çok iyi oyuncular almış, çok iyi bir takım. Biz de elimizden geleni yaptık, çok fırsat yakaladık. Bugün oyuncularımızın istediğinden ve mücadelesinden memnunuz. Kendi gücümüz doğrultusunda iyi şeyler yapabildik. Maçın farklı hikayeleri var. İlk 25 dakika iyi oynadık, öne geçen biz olsaydık maç çok farklı olabilirdi. Maçın içinde kaldık, oyuncularımız çok istekliydi. Zevkli ve güzel bir maç oldu. İzleyenler de keyif almıştır diye düşünüyorum. Son dakikada beraberliği kurtarabildiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.