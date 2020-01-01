Sergen Yalçın: Santrfordan gol dışında şeyler de istiyoruz

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel 'u 5-1 mağlup etti.

Maç ardından açıklamalarda bulunan siyah beyazlı ekibin çalıştırıcısı Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçen hafta çok şanssız bir maç kaybettik. Bu akşam biraz moral kazandık."

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61. ve 78. dakikalar arasında 4 gol birden kaydeden takımının fiziksel olarak güçlü konumda olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Özellikle son yarım saatlik bölümde oyunun kontrolünü tamamen bizdeydi. Tempomuzla kolay bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Sergen Yalçın şöyle devam etti:

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"Burak golcü bir oyuncu. Gol atması gayet doğal. Ama oynattığımız santrfordan gol atmasının dışında başka şeyler de istiyoruz. Bugün Burak gol dışında da çok iyi bir performans sergiledi. Ljajic ile birlikte iyi şeyler yaptılar."

Yalçın, "N'Koudou çok fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Hedefe gitmemiz için kenar oyuncularımızdan sürekli katkı almamız lazım" ifadeleriyle sözlerine son verdi.