Sergen Yalçın: Sağ beke kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların sayısı Antalyaspor maçında sekize yükselirken Sergen Yalçın, yaşanan krizi kendine has şekilde yorumladı...

Süper Lig'in beşinci haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sakatlıklar nedeniyle maça altı oyuncusundan yoksun çıkmıştı.

Karşılaşmanın henüz ilk yarısında da Necip Uysal ile Mehmet Topal'ı sakatlığa kurban veren Beşiktaş, kadrosundaki alternatiflerin önemli bir kısmını kaybetmiş oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sakatlık krizine karşın sahadan galip gelmeyi başarırken teknik direktör Sergen Yalçın, yaşananları kendine has tarzıyla değerlendirdi:

"Sağ beke kimi aldık hatırlamıyorum"

Rosier'in yokluğunda maça sağ bekte Necip Uysal ile başlayan Yalçın, tecrübeli oyuncunun sakatlığıyla birlikte bu bölgeye Mehmet Topal'ı çekmişti. Ardından Topal da sakatlanınca, Yalçın çareyi Rıdvan Yılmaz'ı oyuna alıp Fabrice N'Sakala'yı bu bölgeye çekmekte bulmuştu. Başarılı teknik adam, bu durumu şöyle değerlendirdi:

"Kenarda biz de sıkıntı yaşadık. Seçimlerde kaos yaşadık."

"Böyle bir kaos ortamında ve zor bir ortamda oyunu yönetmek çok zor, bu maçı kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı."

"Sürekli oyuncuların yerini değiştiriyoruz. Josef'i stopere alıyoruz, devrede vazgeçiyoruz, Atiba'yı alıyoruz. Sağ beke Topal'ı alıyoruz, o sakatlanıyor. O ara sağ beki kimi aldık hatırlamıyorum. Rıdvan'ı soktuk, N'Sakala'yı buraya aldık, çok acayip şeyler oldu.”

Sakat oyuncuların durumu ne?

Yalçın, diğer sakat oyuncuların durumuna da açıklık getirdi:

"6 tane oyuncumuz sakat. Rosier ve Welinton belki olabilir ama kalan dördü geri dönmez. Mehmet Topal ile Necip Uysal da salı ve cuma günleri oynayamayacak, belki Wellinton dönebilir."

"Necip Uysal'ın yan diz bağlarında sıkıntısı var, beş-altı hafta aramızda olamayacak."

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