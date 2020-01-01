Sergen Yalçın, PAOK eleştirilerine isyan etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş ile , The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geldi. Uzatmada Yatabare’nin golüne engel olamayan Siyah Beyazlılar, final oynama şansını yitirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıkalamada, “Bugünkü maç bence bizim için iyi oldu. Mücadeleden ve oyundan memnunum. 10 kişi kaldığımız bir antrenman maçı oldu diyebiliriz. Dorukhan'ın pozisyonu faul. Hazırlık maçını bizim için daha da hazırlıksız bir duruma sokuyorsun” dedi.

"Epey korku salmışız ki bu eleştiriler yapıldı"

PAOK maçından sonra yapılan eleştirilere isyan eden Sergen Yalçın, “Önümüzdeki hafta basın toplantısı düzenleyip, PAOK maçıyla ilgili detaylı açıklama yapacağım. Bazı şeylerin çok erken olmasını bekliyoruz. Normalde eylül ayında çıkacağımız PAOK maçına 10 günlük antrenmanla çıktık. 'Lens sağ bek oynar mı?' dediler… Lens geçen sezon beş maçta sağ bek oynadı, kimsenin sesi çıkmadı! Rakiplere epey korku salmışız ki, bize bu kadar ağır eleştiriler yapıldı” diye konuştu.

"Bir de bu işlerle uğraşmak zor geliyor"

Sergen Yalçın, “Kimse moralimizi bozamaz. Biz zorluklarla mücadele etmeye hazırız. Taraftarımız yanımızda olsun, başka kimseye ihtiyacımız yok. Takım kurma aşamasındayız ve ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Federasyonun limiti var. Zaten kadro kurma sıkıntısı yaşarken bir de bu işlerle uğraşmak zor geliyor” ifadelerini kullandı.