Sergen Yalçın: Oyuncuların sahip olduğu özelliklerini sahaya yansıtmaları gerekiyor

Beşiktaş'ın teknik direktörü, 3-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından alınan galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İttifak Holding 'u Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, skordan memnun olduğunu söyledi.

Daha fazla takım

Sergen Yalçın "Çok yorumlanacak bir maç değil. Konyaspor 15. dakikada 10 kişi kalınca, oyunu oynamak tamamen bize kaldı. İstanbul'da büyük bir takıma karşı eksik kalınca her şey çok zor olur. Oyunla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Sadece skordan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Oyuncular sahip olduğu özelliklerini sahaya yansıtmazlarsa, zaten büyük problemler olur. Herkesin oyunculardan ayrı ayrı beklentileri var. Hepsinin farklı özellikleri var. Bu özellikleri sahaya yansıtmaları lazım. Bunu yapmazlarsa doğal olarak sonuç almak zor olur. Özellikle iki haftadır hücumdaki oyuncularımız istenilen katkıyı verdi ve maç kazanmak daha kolay bir hale geldi. Sahada yeteneğini gösteremedikten sonra ne yapayım ben senin yeteneğini... Ancak dediğim gibi bugün oyunu çok fazla yorumlamak istemiyorum. Konyaspor'a geçmiş olsun diyorum. Kalan maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Testi pozitif çıkan oyuncularla görüşme yapmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyuncularla uyarı konusunda herhangi bir görüşme yapmıyoruz. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu bulaşıcı hastalık her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta herhangi negatif bir durum olmadığını kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, "Negatif durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik, üç maçta da kontrol bizdeydi, üçünü de kazanabilirdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby'nin, N'Koudou'nun, Lens'in gol atması, oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını ve olayın içine girdiklerini gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşı karşıya gelecek.