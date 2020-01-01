Sergen Yalçın: Oyuncularımızın sahada nasıl bir cevap vereceğini biz de merak ediyoruz

Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçından önce konuşan Yalçın, hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacakları PAOK maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda ilk adım olan maç hakkında konuşan Yalçın, bu maçın çok önemli olduğunu ve turu geçmek istediklerini söyledi.

"Ligler bittikten yaklaşık 10 günlük sonra hazırlıklara başladık. İki haftalık bir hazırlık dönemi geçirdik. Elimizden geldiği kadar bu maça hazırlandık," diyen Yalçın, "PAOK'un Yunanistan'ın iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Gelen ve ayrılan arkadaşlarımız oldu. Biraz da şansı olan takım turu geçecek" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

"Heyecanlıyız, ilk defa Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyoruz ekip olarak," diyen Yalçın, "Devam edip gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncular hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Adem Ljajic'in sakatlığı var, Douglas ile konuştum ama hazır olmadığını söyledi. Ljajic takım antrenmanlarına hiç katılamadı. Oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Bizim için çok önemli bir maç. Bu tur, mutlaka geçilmesi gereken bir tur" dedi.

PAOK'un farklı bir sistemde oynadığını kaydeden Yalçın, "Tek maç olması tabii ki handikap. Sağlam duran bir karakter yansıtmak istiyoruz. PAOK bizden önce başladı hazırlıklara. Onların sistemi farklı, 3-5-2 oynuyorlar. Biz onlara, onlar da bize hazırlanıyor. Kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Hazırlık maçı oynayamadık, zamanımız olmadı. Yarın ilk maçımızı oynayacağız ve kolay olmayacak. Oyuncularımız sahada nasıl bir cevap verecek, biz de merak ediyoruz. Şu an onunla ilgili yorum yapmak zor" şeklinde konuştu.