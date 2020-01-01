Sergen Yalçın: Lucescu hangi göreve getirilirse saygı duyarım

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan Burak Yılmaz, Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Kazandığımız için çok mutluyuz. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir oyun oldu. Yavaş yavaş oyunu toparlamaya çalışıyor çocuklar. Biraz öz güven sıkıntısı var takımda doğal olarak. Uzun zamandır böyle skorlar gelmediği için bu normal. Bana göre bugün Beşiktaş'ın bütünleştiği bir gündü. Kredimiz olmadığını biliyoruz. Her şey ortada, kazanmak ve yarışın içinde kalmak zorundayız. Çünkü camiamızın büyüklüğü bunu gerektiriyor. Mutluyuz, iyi bir hafta sonu oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Mücadeleyi değerlendiren Yalçın "İkinci yarıdaki oynadığımız oyunun taraftarlarımızı tatmin ettiğini düşünüyorum. İlk yarıda oyuna rölantide başladık, ama ikinci yarıdaki pas yüzdemiz, hücumlarımız, kenar varyasyonlarımız ve attığımız goller gerçekten güzeldi. Teşekkür ediyorum herkese. Böyle birlik beraberliğin sağlanması camia için çok önemli. Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Bugün tribün ve takım arasında ciddi bir beraberlik sağlandı. Oyun anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O da kısa bir süre içinde olmuyor. Biraz zaman lazım. Özellikle ikinci yarının başında takımın daha önde oynaması, baskı yapması taraftarımızın da hoşuna gitti. Adem Ljajic’i oyundan almak zorunda kaldım çünkü çok rölanti oynadı. O da biraz fizik gücünü artırıp takımın gücünü artıracaktır acele etmemek lazım.Yavaş yavaş geliştireceğiz bunları. Her hafta oynayacağımız müsabakaya bakıyoruz. Haftaya ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Başakşehir, ve maçları bizim için ölçü olacak gibi görünüyor. Ama Beşiktaş büyük camiadır, oynadığı her karşılaşmayı da kazanmak için oynar" şeklinde konuştu.

Mircea Lucescu hakkında da konuşan Sergen Yalçın "Mircea Lucesu’yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok" dedi.