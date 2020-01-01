Sergen Yalçın: "Kriz ortamından normale dönmeye çalışıyoruz"

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından sergiledikleri futboldan memnun olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'u 1-0'lık skorla mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın rakiplerinin kapalı bir futbol oynadığına değinirken, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Fazla savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Böyle takımları açmak zor. Tamamen bizim kontrolümüzde olan bir 90 dakika oynadık. Ciddi bir kriz ortamından, normale dönmeye çalışıyoruz. Bu galibiyetler bize biraz nefes aldırıyor." dedi.

Zaman geçtikçe daha iyiye gittiklerine değinen Sergen Yalçın, şöyle devam etti: "Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz. Oyuncularımız daha özverili oynamaya başladılar. İkili mücadeleleri kazanmaya başladık. Umarım böyle devam ederiz. Özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Siz de hemen Larin'i soruyorsunuz. Niye? Çünkü çalışıyor. Bunu bütün oyuncularımızdan istiyoruz. Bu akşam Oğuzhan da eskiye dönüş sinyalleri verdi. Savunmada Welinton çok iyi oynadı. Birkaç pas hatası yaptı, ama bunlar normal. Takımımız yeni bir şablona uyum sağlamaya çalışıyor. Geçen sezondan bu yana çok fazla değişiklik oldu. Kolay değil. Biraz anlayış bekliyoruz."

Daha fazla takım

Sergen Yalçın, sakatlıkları süren N'Koudou, Hasic ve Gökhan Töre'nin gelecek hafta da forma giymelerinin zor olduğunu sözlerine ekledi.