Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Herkesin başına gelebilecek şeyler

Siyah-beyazlıların teknik patronu, son dakikalarda direkten dönen pozisyonu değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son dakikada rakibin topu direkten dönmüş olsa da genel olarak takımın gösterdiği savunma performansından dolayı mutlu.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın çok fazla pozisyon vermiş gibi lanse edildiğini fakat bunun doğru olmadığını açıkladı.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, oyuncularından oldukça memnun:

"Müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. İkinci yarıda 2-0'dan sonra inanılmaz pozisyonlar yakaladık. 3-0'ı çok kolay yakalayacağımız bir maçtı. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.

Bir pozisyon veriyoruz dışarıda sanki 20 pozisyon vermişiz gibi konuşuluyor. Oyunun geneline baktığımızda takım savunmasını müthiş yaptık."

Sergen Yalçın: Futbolda bunlar var

Tecrübeli teknik adam, Andre Felipe'nin 90+3'te direkten dönen pozisyonunu şu sözlerle yorumladı:

"Son 2-3 dakikada telaş yapılabiliyor, futbolda bunlar var. Herkesin başına gelebilecek şeyler. Oyuncuların performansından memnunum. Oyunun tamamında tek pozisyon vermedik."

Sergen Yalçın: Ligin en önemli haftası

Her maçın zorlu geçtiğinin altını çizen Sergen Yalçın, önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir maçının önemini vurguladı:

"Kolay maç yok. Herkes bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Herkes büyük takımları yenmek istiyor bu da oyunu zevkli hale getiriyor. Gaziantep de iyi mücadele etti.

Fizik olarak ve oyun anlamında iyi durumdayız. Önümüzdeki hafta benim için ligin en önemli haftası. Ondan sonra önümüze daha farklı bir bakış açısı getirebiliriz. Sizin için olmayabilir, benim için en önemli haftası."

Sergen Yalçın hakemlerle ilgili ne dedi?

"Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Evet, geçen hafta Malatya maçında hakem çok kötüydü. Rakibe bir tane sarı kart göstermedi.

Bazen hatalar yapılıyor. Hakemlerden en çok rahatsız olması gereken Beşiktaş. Sezon başından beri 'VAR'dan hiçbir şey almadık. Yine de bunu çok konuşmak istemiyoruz.

Bugünkü maçta da hakemlik bir durum olmadı. Bir faul pozisyonunda sesim fazla çıktı. Mete hoca da herhalde sarı kart sınırında olduğumu biliyordu, sağ olsun geldi ve kartı gösterdi. Başakşehir maçında cezalı duruma düştüm. Sağlık olsun."