Sergen Yalçın: "Her şeyin sorumlusu ben değilim"

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mücadelesini değerlendiren Sergen Yalçın, transfer sorusuna da iğneleyici bir cevap verdi.

Süper Lig'in 4. haftasında 'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, beklenenin altında oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunla ilgili beklediğimizin altında performans oldu. Tempomuz bekleninin altındaydı, vasat, mücadeleden, istek, arzudan yoksun bir müsabaka oynadık." dedi.

"Sorumluluk almayan fazlaca oyuncularımız var"

Sahada sorumluluk almaktan kaçan oyuncuların olduğunu aktaran Yalçın şunları söyledi: "Oynanan oyunun karşılığı farklı olamazdı, belki berabere bitirebilirdik. Bireysel performanslar sorgulanacak gibi görünüyor. Sorumluluk almayan fazlaca oyuncularımız var. Saha içine girmek istemiyorum ama başka da konuşulacak bir şey yok. Ben sorumluluğu almaya çalışıyorum. Daha ligin 4. haftasında aldığımız sonuçlar bizi çok üzdü. Üzücü bir pozisyon aldık. Çok kötü olmasa da yeterince kötü. Oynanan oyun ümit vermiyor. Mağlubiyet olabilir ama gelecek adına oyunun ümit vermemesi büyük soru işaretleri oluşturuyor ve bizi beklentinin uzağına götürüyor. İlk dört haftada daha iyi pozisyonda olmayı bekliyorduk. 3 haftalık arayı iyi değerlendiririz diye planlama yapmıştık. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların cevap verememesi skorun kötü olmasını sağlıyor. Bu konularla ilgili sorumluluk benim."

Orta saha kurgu için yapılan eleştirilere katılmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Geçen hafta üç ofansif oyuncuyla başlamıştık. 6-7 tane orta saha oyuncumuz var. Orta sahanın çok eleştiri konusu olacağını düşünmüyorum. Bir adet 6, iki adet 8 numara ile oynuyoruz. Josef beklediğimizin üzerinde performans sergiledi. Dorukhan beklentinin uzağındaydı." dedi.

Milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini aktaran Sergen Yalçın, "Arada iyi hazırlanmak zorundayız. Eksik oyuncularımızı iyi antrenmanlarla hazırlamak durumundayız. Bir iki tane hazırlık maçı planlıyoruz. En doğru şekilde hazırlanıp iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Çok erken kötü gidişat ortaya çıkması planlarımızı alt üst etti. Bunun devamında işler böyle devam ederse bu bize yansıyacak." şeklinde konuştu.

Transferi yönetimin mi kendisinin mi yaptığı şeklindeki bir soruya Sergen Yalçın, "Birçok eksiklerimiz var saha içinde. Özellikle koşu mesafeleri anlamında agresiflik, alanları kapatma, sorumluluk alma anlamında sorunlarımız var. Yönetimden 'hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz' diyerek sorumluluk benim üstüme bırakılıyor. Arada benim istediklerim de var. Benim istediklerimi aldıklarını söylemek doğru olmaz."

"Çok oyuncu geliyormuş da ben veto ediyormuşum gibi haberler çıktı"

Gündemde olan Mario Balotelli konusu ile ilgili de açıklama yapan Sergen Yalçın şunları aktardı: "Transferle ilgili çok bilgi sahibi değilim. Transfer listemizde Balotelli hiçbir zaman olmadı. Evde otururken Balotelli Beşiktaş'ta haberi gördüm. Haber önce sosyal medyaya sonra televizyona verilmiş, en son ben duydum. Başkan, Erdal abi 'Balotelli'ye ne diyorsun' diye sordular. Daha net ve sorunsuz santrafor almalıyız dedim, hayır demedim. 'Yüksek maliyeti olan, oyunda ve oyun dışında problemli bir oyuncu. Bu sorumluluğu almak istemiyorum. Bunun hesabını sorarlar. Siz alıyorsanız bu sorumluluğu alın' dedim. O da hocamız istemiyor şeklinde bana mal edildi. Başkan da oyuncu alabilir. Ben veto etmedim. Hoca istemiyor o yüzden almadık gibi lanse edildi. Çok oyuncu geliyormuş da ben veto ediyormuşum gibi haberler çıktı."

Kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Gürsoy benim ekibimde 7 senedir çalışan bir hoca. Transferlerle alakası yok. Hiçbir oyuncu aldırmadı, söylemedi. Gelecek vaat eden birkaç oyuncu söylendi, onları da almadık. Gürsoy'un transferlerle alakası yok. O benim ekibimde çalışan bir hoca. Bunu basına servis ediyorlar, bu bizi üzüyor." dedi.

"Her şeyin sorumlusu ben değilim"

Sorumluluk almaktan kaçınmadığını ancak her şeyin de sorumlusu olmadığını söyleyen Yalçın şunları aktardı: "Ben üzerime almam gerekeni alırım. Başkaları da üzerine sorumluluğu alsınlar. Takımdan, antrenmandan sorumluyum. Bütün olaylar benim üzerime geldiği için camiayı korumak, oyuncuları korumak adına bir şey söyleyemiyorum. Kötü oyunun ve skorun sorumlusu benim ama her şeyin sorumlusu ben değilim. Birçok şeyi televizyondan öğreniyorum. Bu da beni üzüyor. Her şeyi ben yapıyormuşum gibi hava oluşturuluyor ama tutup da bunu konuşamıyorum. Bazı şeyleri doğru söyleyelim doğru konuşalım. İşimi yapmaya çalışırken bunlarla uğraşıyorum ve demoralize oluyorum. Ben sorumluluk alırım ama lütfen doğru şeyleri konuşalım. Başka şeyler, olmayan şeyler konuşuluyor. Oyuncu alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kim istemez çok üst düzey oyuncular almayı. Biz de isteriz iki sene önceki gibi 90-100 milyon avroluk takım kuralım. Kendi ekonomimize uygun oyuncuları ancak alabiliyoruz. Bunları benim açıklamam da yanlış. Ekonomimize göre bu kadarını yapabiliyoruz. Transferin sonunda kimi alabiliriz, bilmiyorum. Şartlar uygunsa belki bir tane daha oyuncu alabiliriz."

Gökhan Töre'nin kendi isteğiyle alındığını söyleyen Yalçın, kalecilerde memnun olduğunu ve Aboubakar'ın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını söyledi.