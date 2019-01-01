Sergen Yalçın: Hedefimizdeki kadro kurulursa Alanyaspor'da kalmak isterim

Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

’de 34. ve son haftasında deplasmanda Medipol ile 1-1 berabere kalan Aytemiz ’un teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

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Sergen Yalçın, istedikleri kadroyu kurmaları halinde gelecek sezon da takımla yola devam etmek istediğini söyledi.

Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Yönetimimizle bir görüşme yaptık. Herhalde bir görüşme daha yapacağız. Şu anda bir şey söylemek zor. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı da değerlendiren Yalçın şunları söyledi:

"Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidip gelen bir oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarısında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler."