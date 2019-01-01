Sergen Yalçın: Galatasaray'a deplasmanda oynadığını hissettirmek istiyorduk

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının ardından sahadaki oyundan memnun olduğunu söyledi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Sahadaki oyundan memnun olduğunu söyleyen Yalçın, "Oyuncularımın bireysel performanslarından da memnunum. Son haftalarda sahada güçlü bir görüntü veriyoruz. Oyundan kopan, üretemeyen ve topları kaybeden bir görüntü sergilemiyoruz, bu bana göre çok önemli." dedi.

Oyunu ikiye bölmek gerektiğine değinen genç teknik adam, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Rakibe deplasmanda oynadığını hissettirmek istiyorduk bunu da yaptık. Baskı yaparken oynamayı da becerdik, bu çok kolay değil. İlk 45 dakikada rakibe çok hata yaptırdık ama final paslarını biraz daha yapabilseydik oyun bizim adımıza farklı olabilirdi. 2. yarı biraz daha dengeli geçti. Yediğimiz golden sonra biraz demoralize olduk ama sonra toparlandık, kontrol tekrar bize geçti." dedi.

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Her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyleyen Yalçın, "Galatasaray'ın gol dışında bir pozisyonu ya vardır ya yoktur, bizim birçok pozisyonumuz vardı. Bizim için kazanamıyorsak kaybetmeyelim düşüncesi bugün biraz doğru oldu, bir puan bizim için kötü değil." şeklinde konuştu.

Yalçın, Djalma'nın estetik golüyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Djalma'nın golü beklenmedik bir dakikada çok enteresan bir gol oldu. Bana göre yılın golü olabilir çünkü mesafe uzaktı, vuruş açısı yoktu. Djalma çok yetenekli bir oyuncu, bunları yapabilir. Ben de onu en iyi olacağı yerde oynatmaya çalışıyorum."