Sergen Yalçın: "Erken gol bizim için iyi olmadı"

Sergen Yalçın, Ankaragücü karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, erken buldukları golün kendilerini olumsuz etkilediğini belirtirken, "Beklediğimiz gibi zorlu bir mücadele oldu. Ankaragücü'nü tebrik etmek istiyorum, iyi hazırlanmışlar. Erken gol bulmamız bizim açımızdan iyi olmadı. Golü attıktan sonra kontrollü oynamaya başladık. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, dengeli bir maç oldu. Kazanmak çok önemli, bugün çok iyi performans göstermedik.İyi oynarken kazanmak önemli ama dengeli maçlarda kazanmak daha da önemli." dedi.

"Her maç arka arkaya aynı performansı göstermek çok sağlıklı değil." diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Kolay olmadı ama kazanmak çok önemliydi. Bundan sonrasına bakacağız."

Daha fazla takım

Derbi yorumu

Sergen Yalçın, gelecek hafta ile oynayacakları derbi maç hakkında ise şöyle konuştu: "Çok ciddi bir maçımız var haftaya. Elimizden geldiği kadar hazırlanacağız o maça. Galatasaray güçlü, iyi bir takım. İyi bir performans gösteriyorlar. Oradan kazanarak çıkmak istiyoruz. İyi hazırlanacağız, önümüzde 9 günlük bir süre var."