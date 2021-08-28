Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı!

Türk futbolunun yeni yabancı kuralı, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında büyük bir hatayı beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü tek golle geçtiği karşılaşmanın ardından 90 dakikayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çok ses getirecek bir açıklamaya imza attı. Yalçın Salih Uçan'ın kırmızı kartının ardından oyuna Necip Uysal'ı almalarının nedeninin, dördüncü hakemin uyarısı olduğunu belirtti.

Dördüncü hakemin kendilerine sahada üç Türk bulundurmak zorunda olduklarını ilettiğini belirten başarılı teknik direktör, "Türk olduğundan Necip'i tercih ettik. Sanıyorum Türk sokmak zorundaydık herhalde. Kuralı biz öyle biliyoruz. Kural öyle değilse dördüncü hakem de kuralı bilmiyor. O bizi kandırdı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Karşılaşmanın 48. dakikasında Salih Uçan'ın rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görmesiyle sahada 10 kişi kalan Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golün sahibi Alex Teixeira yerini Necip Uysal'a bırakmıştı.

Birçok futbol otoritesi Beşiktaş'ın bu hamleyi orta sahada savunma güvenliğini daha ön planda tutabilmek adına yaptığını düşünmüştü.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak yaşanan bu gelişmeler ve Sergen Yalçın'ın açıklamalarının ardından herhangi bir açıklama yapmazken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu gelişme üzerine nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

İstanbul bölgesi hakemlerinden Özütoprak, bu sezon Bursaspor'un Adanaspor ile 1-1 berabere kaldığı 90 dakikada da görev yapmıştı.

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