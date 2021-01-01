Sergen Yalçın derbi kaybetmeden şampiyon olan hocalar arasına girebilir

Şampiyonluk için gün sayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, tekrarlanması zor bir başarının eşiğine geldi.

Süper Lig'de sezon başından bu yana devam eden şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken, büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında mağlup olmaması halinde son iki haftaya çok büyük bir avantajla girecek.

Sergen Yalçın yönetiminde henüz derbi kaybetmeyen Beşiktaş, zor bir başarıyı da tekrarlayacak.

Efsanesi olduğu kulüple teknik direktör olarak da şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Sergen Yalçın, takımının Galatasaray deplasmanında kaybetmemesi halinde, 1999-2000 sezonunda bu yana sezonu derbi mağlubiyeti yaşamadan tamamlayan sekizinci teknik direktör olacak ve Süper Lig tarihine bir de bu şekilde geçmeyi başaracak.

Süper Lig'in son 22 sezonunda bunu başaran yedi teknik direktörün beşi Fenerbahçe'yi çalıştırırken, Galatasaray'ın derbi mağlubiyeti yaşamadığı sezon olmadı.

Beşiktaş ise 100. yıl şampiyonluğunu yaşadığı 2002-2003 sezonu ile 2016-2017 sezonunu taraftarlarını derbilerde üzmeden tamamlarken, iki sezonda da şampiyon oldu.

Namağlup şampiyonluk yaşadı

Son 22 yılda daha önce Mircea Lucescu, Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve Şenol Güneş tarafından yakalanan bu başarıyı tekrarlamak isteyen Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde sezonu derbi mağlubiyeti yaşamadan tamamlayan 2002-2003 sezonundaki Beşiktaş kadrosunun yıldızıydı.

Lucescu'nun derbi kaybetmeyen ve sezonu tek yenilgiyle tamamlayan takımında sezonu 28 maçta 11 gol ile tamamlayan Sergen Yalçın, Gordon Milne yönetiminde sezonun namağlup şampiyon tamamlandığı 1991-1992 sezonunda da henüz 20 yaşında olmasına rağmen 15 maçta şans bulmuş ve sezonu iki gol ile tamamlamıştı.

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