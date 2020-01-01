Sergen Yalçın: Caner Erkin'in kalmasını istemedim, Gökhan Gönül kalabilirdi

Sergen Yalçın, sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönen iki tecrübeli futbolcu hakkında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global kanalında eski lı yönetici Candaş Tolga Işık’ın ‘Az Önce Konuştum’ programında açıklamalarda bulundu.

Pozitif vakaların en çok görüldüğü takımlardan olan Beşiktaş’ta Yalçın, vakalar nedeniyle savunma hatlarının olmadığını belirterek, “İki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Hazırlık maçı yapma niyetimiz vardı ama bu arada yapamadık bunu. Salgın nedeniyle savunma hattının tamamı yok. En son Hasic ve Oğuzhan'ın da testleri pozitif çıktı. maçına Necip, Rosier ve N'Sakala belki yetişebilir” dedi.

"İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba"

Çok haksız eleştirilerin olduğunu belirten Yalçın, “PAOK’u sonradan gördük kimlerle oynadı. Birçok eksikle o maça çıktık. Kaybetmek de var. Bu doğal bir oyun istediğiniz kadar önlem al oyuncu yetenekliyse o önlemler havada kalır. Kendimden biliyorum. Normal bir hayat yaşanmayan bu dönemde bunlar çok da sıkıntılı durumlar değil. Sokağa çıkma yasağı akşam saat 8’de başlıyor. Bizim maçlar saat 7’de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba” diye konuştu.

Yalçın’ın programdaki sözlerinden satırbaşları şöyle;

"Serkan Kırıntılı’yı alabilirdik ’dan, Volkan Babacan’ı alabilirdik Başakşehir’den ama olmadı. Biz de Ersin ve Utku ile devam etme kararı aldık. Bu bir risk mi? Risk evet, biz riskli iş yapamayacak mıyız? Genç oyunculara güvenmek yanlış mı?"

"İşin enteresan tarafı basın bizim konuştuğumuz her şeyi biliyor ve yazıyor. İçimizden açıkçası bilgi sızıyor. Gizli kalması gereken bazı konuşmalar var. Özellikle transfer dönemi için. Oyuncunun ismi açıklandı mı diğer kulüpler de devreye giriyor. Fiyat da yukarılara çıkıyor."

"Caner’in kalmasını istemiyordum, Gökhan kalabilirdi. Fakat çok ahlanıp vahlanacak bir durum değil. Burak da yıllık 2.7 milyon euro kazanıyordu ve iki sene daha sözleşmesi vardı. O da çok büyük fedakarlık yaparak gitti. Fatih Aksoy’un gitmesini ben istedim. Doğru mu, yanlış mı? Bu tartışılır."

"Yönetimin de işi zor"

"Bazı oyuncularla sorunlar yaşıyorsunuz. Ben yönetime şunu alalım diyorum, kulüp tarafı ‘öbürü daha ekonomik’ diyor. Ben her zaman kulübü düşünürüm. Büyük paralar harcatmadık. Bize katkı verecek, az ödemesi olan oyuncuları aldık. Transfere harcadığımız rakam gerçekten çok az. Ben de isterim 100 milyon euro’luk takım yönetmek. Biz kulübü düşünmek zorundayız. Onların da işi çok zor."

“Lens’i ben kadro dışı bıraktım. Oyuncuyu durup dururken kadro dışı bırakmıyorum. Geçen seneden beri en az beş toplantım var. Nasıl antrenman yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini anlattım. Bir türlü kendini toparlamadı. Hafta içinde PAOK maçındaki pozisyonları kaç kere gösterdik!”

“Welinton’u ben istedim, performansından çok memnunum, iyi ki almışız. Oyuncu hata yapar, çok normal bir şey. Sen bunun ne kadar ölümcül olduğuna bakacaksın. Ben totale bakarım. Welinton çok iyi oyuncu.”