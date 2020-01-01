Sergen Yalçın: "Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz"

Sergen Yalçın, 3-1'lik PAOK yenilgisinin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1'lik skorla boyun eğdikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın çok kolay goller yediklerine değinirken, "Yeni oyuncularımız var. Welinton var, N'Sakala var... İlk defa oynuyorlar, Beşiktaş formasını giymek kolay değil. Larin bana göre oynadı. Fizik gücü olarak, istek ve arzu olarak iyiydi. Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı. VAR olsa ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı pozisyonumuz var, ben kenardan göremedim ama herkes penaltı diyor. 3-2 yapabilseydik oyuna ortak olabilirdik." dedi.

Hakem yönetimini de eleştiren Sergen Yalçın, "Bu kadar kötü bir hakem yönetimi beklemiyorduk. İnanılmaz kötü bir yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaralı PAOK oyuncusunun normal bir maçta 3 kere atılması lazım!" diye konuştu.

Daha fazla takım

3-0'dan sonra oyundan düştüklerine de değinen Yalçın, şöyle devam etti: "İlk 30 dakikada yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. 3-0 geriye düştükten sonra oyunu çevirmek zordu. Transferlerimiz henüz tamamlanmadı, eksik bir kadroyla buraya geldik. gerçekleşse farklı olabilir miydi? Olabilirdi de, olmayabilirdi de..."