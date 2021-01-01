Sergen Yalçın: Bu bir puan sezon sonunda işimize çok yarayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor karşısında aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken, teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aldıkları beraberliğin küçümsenmemesi gerektiğini belirten Yalçın, "Bir puan, bir puandır. Kaybetmekten iyidir. Beş haftadır kazanıyoruz. Oyuncularım ciddi bir çıkış içinde. Ama Hatay zor bir deplasmandı. Böyle maçlar kolay değil. Bu puan kaybını çok normal olarak görüyorum. Belki de bu bir puan sezon sonunda bizim işimize çok yarayacak" ifadelerini kullandı.

Dengeli bir oyun olduğunu belirten Yalçın, "1-0 öne geçtikten sonra yediğimiz goller bize yakışmadı. Rakibe oynamasına müsaade ettik. Basit hatalar yaptık. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakip çok fazla üstümüze gelemedi. Bir puana seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz. Ama üzülmüyoruz da" dedi.

Welinton'un gördüğü sarı kartla gelecek haftaki derbisinde cezalı duruma düşmesini de değerlendiren Yalçın, "O bölgede çok oyuncumuz var, fark etmez. Welinton oynamaz, başkası oynar" yorumunu yaptı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Yalçın, "Transfer için şu anda net olan hiçbir şey yok. Herhangi bir planlama yapamıyoruz. Ekonomik durumlar var, fazla yabancılarımız var. Bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.