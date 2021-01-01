Sergen Yalçın'dan Cüneyt Çakır'a tepki: Biri çıkıp bize anlatsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gündeminde maçın hakemleri vardı.

Sergen Yalçın neler söyledi?

Başarılı çalıştırıcı, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın bazı kararlarını eleştirdi.

"Beşiktaş’ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu? İkinci sarı kartı görerek atılması gerekenler neden atılmıyor bizim maçlarda?

"Kararlara baksınlar, yanlış bir şey söylüyorsak özür dileriz. Dördüncü hakem 'İkinci sarı karttan atılması lazım' diyor. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da maç yöneten Cüneyt hoca atmıyor.

"Ankaragücü ve Kasımpaşa maçlarında yine rakip oyuncular atılmıyor. Buna bir anlam veremedik. Biri çıkıp bize bunları anlatsın.

"Bunu camia olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ne soruyoruz. Bu sorunun cevabını merak ediyorum ve soruyorum. Algı yapan yorumculara da soruyorum.

"Ankaragücü maçında iki penaltı yedik. Bana göre ikisi de penaltı değildi. İlkinde rakip oyuncu Welinton'a ayağını takarak düşüyor. İkincisinde pozisyon dışarıda başlıyor. Bu pozisyonlarda VAR hakeminin devreye girmesi gerekmiyor mu? Bizim aleyhimize olunca devreye giriyor.

"UEFA'nın en gözde hakemlerinden biri Cüneyt hoca, nasıl ikinci sarı karttan birini atmazsın oyundan?

"Halil Umut Meler'i veriyorsunuz penaltı vermiyor, dirsekler ikinci sarı kart değil mi? Faul veriyorsan sarı kartı göstermek zorundasın. Bu kuralı ben koymadım. Federasyonun kuralı. Benim oyuncumu atıyorsun, 50 metreden kalecimi atıyorsun. Bunu nasıl anlayacağız.

"Kurallar değişiyor mu? Birinin bunu bize anlatması lazım. Konuşmayalım mı ne yapalım?

"Hedefimiz var, rakiplerimiz var, hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir derdimiz yok. Kartları bizim oyunculara gösteriyorsun rakiplere neden göstermiyorsun? İnceleyin pozisyonları. Bu şekilde devam etmez. Sonra bu konuşmalar yüz kat yukarısına çıkar. Şimdiden söylüyorum."