Sergen Yalçın: Bizi çok fazla baskı altına aldılar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz , UEFA 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile karşılaştı.

Yeni Malatyaspor, tecrübeli rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın mücadeleyi ve tur şansını değerlendirdi.

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Yalçın " Rakip bizden çok daha iyi oynadı. Bizi çok fazla baskı altına aldılar. Temaslı oynadılar ve fizik güçleri bizden daha iyiydi. Malatya'da bir maç daha oynayacağız. İkinci maç kolay olmayacak. İyi bir takımla oynuyoruz ancak elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibin güçlü yönlerini biliyorduk, bunları oyuncularımıza çok net bir şekilde anlattık ancak bazen oyun sizi farklı yönlere götürebiliyor. Rövanş için kolay bir skor değil ancak deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor ile Partizan arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynanacak.