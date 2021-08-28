Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi

Beşiktaş'ın teknik patronu, Borussia Dortmund'un etkili hücumculara sahip olduğunu ancak çok dikkatli olacaklarını söylüyor.

Son Süper Lig galibi Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna C Grubu'nda devam ediyor.

Sezona bir galibiyet, bir beraberlikle başlayan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax'ın rakibi oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise turnuvada izleyenlere keyif veren bir futbol sergileyeceklerini söylüyor.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Hürriyet'e konuşan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Turnuvaya kadar eksiklerimizi tamamlayacağız. Hem izleyenlere keyif veren hem de hedefine ulaşan bir takım olacağız"

"Dortmund; Haaland, Malen ve Thorgan Hazard gibi etkili hücumculara sahip.

Sporting defansif yönü güçlü bir takım.

Ajax’ın teknik kapasitesi yüksek. Üç rakibimize karşı da çok dikkatli oynayacağız. Rakiplerimizin durumunu biliyoruz, gereken tedbirleri alacağız."

Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

Maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022

Stat Maç Vodafone Park Beşiktaş - Borussia Dortmund Johan Cruyff Arena Ajax - Beşiktaş Vodafone Park Beşiktaş - Sporting CP Jose Alvalade Sporting CP - Beşiktaş Vodafone Park Ajax - Beşiktaş Signal Iduna Park Borussia Dortmund - Beşiktaş

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