Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi
Son Süper Lig galibi Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna C Grubu'nda devam ediyor.
Sezona bir galibiyet, bir beraberlikle başlayan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax'ın rakibi oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise turnuvada izleyenlere keyif veren bir futbol sergileyeceklerini söylüyor.
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Sergen Yalçın ne söyledi?
Hürriyet'e konuşan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Turnuvaya kadar eksiklerimizi tamamlayacağız. Hem izleyenlere keyif veren hem de hedefine ulaşan bir takım olacağız"
"Dortmund; Haaland, Malen ve Thorgan Hazard gibi etkili hücumculara sahip.
Sporting defansif yönü güçlü bir takım.
Ajax’ın teknik kapasitesi yüksek. Üç rakibimize karşı da çok dikkatli oynayacağız. Rakiplerimizin durumunu biliyoruz, gereken tedbirleri alacağız."
Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
Maç takvimi şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022
|Stat
|Maç
|Vodafone Park
|Beşiktaş - Borussia Dortmund
|Johan Cruyff Arena
|Ajax - Beşiktaş
|Vodafone Park
|Beşiktaş - Sporting CP
|Jose Alvalade
|Sporting CP - Beşiktaş
|Vodafone Park
|Ajax - Beşiktaş
|Signal Iduna Park
|Borussia Dortmund - Beşiktaş